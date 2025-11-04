1 órája
A buszvezető éberségének köszönhetően nem történt tragédia! Fotókon és videón az oltás pillanatai
A buszsofőr éberségén is múlt, hogy senki nem sérült meg abban a tűzesetben, amely kedd délután történt Miskolcon. A kigyulladt busz percek alatt lángra kapott a Sajószigeti úton.
Több vízsugárral oltották a buszt
Fotó: TAKACS JOCI
Ahogyan arról a boon.hu elsőként beszámolt, kigyulladt és teljesen kiégett egy busz Miskolcon, a Besenyői utca és a Sajószigeti utca kereszteződésénél. A jármű húsz utasa időben el tudta hagyni a buszt, miután a sofőr füstöt észlelt, és azonnal intézkedett. A kigyulladt buszt a miskolci hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el, sérülés nem történt.
Kigyulladt busz: a sofőr gyors reakciója megakadályozta a tragédiát
Eddig ismeretlen okból kapott lángra egy bérelt busz a Sajószigeti úton. A sofőr észlelte, hogy füst szivárog a motortérből, ezért félreállt és azonnal leszállította az utasokat. A gyors reagálásnak köszönhetően senki nem sérült meg, de a jármű lángra kapott.
Így oltották a kigyulladt buszt MiskolconFotók: Takács József
A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint helyszínre érkező miskolci hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat, majd megkezdték az utómunkálatokat.
A helyszínen a közlekedés ideiglenesen korlátozva volt, a tűzoltók munkája idejére a forgalmat elterelték. Újabb fotók és videók is készültek a helyszínen, amelyek jól mutatják, hogy a tűz milyen gyorsan terjedt, és milyen súlyos károkat okozott a járműben.
A hatóságok a tűz pontos okát szakértők bevonásával vizsgálják.
