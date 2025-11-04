november 4., kedd

Károly névnap

10°
+17
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
boon.hu video

1 órája

A buszvezető éberségének köszönhetően nem történt tragédia! Fotókon és videón az oltás pillanatai

Címkék#boon video#kiégett busz#kiégett#Miskolc

A buszsofőr éberségén is múlt, hogy senki nem sérült meg abban a tűzesetben, amely kedd délután történt Miskolcon. A kigyulladt busz percek alatt lángra kapott a Sajószigeti úton.

Boon.hu
A buszvezető éberségének köszönhetően nem történt tragédia! Fotókon és videón az oltás pillanatai

Több vízsugárral oltották a buszt

Fotó: TAKACS JOCI

Ahogyan arról a boon.hu elsőként beszámolt, kigyulladt és teljesen kiégett egy busz Miskolcon, a Besenyői utca és a Sajószigeti utca kereszteződésénél. A jármű húsz utasa időben el tudta hagyni a buszt, miután a sofőr füstöt észlelt, és azonnal intézkedett. A kigyulladt buszt a miskolci hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el, sérülés nem történt.

kigyulladt busz, miskolc
Kigyulladt busz lángjait fékezték meg Miskolcon
Fotó: Takács József

Kigyulladt busz: a sofőr gyors reakciója megakadályozta a tragédiát

Eddig ismeretlen okból kapott lángra egy bérelt busz a Sajószigeti úton. A sofőr észlelte, hogy füst szivárog a motortérből, ezért félreállt és azonnal leszállította az utasokat. A gyors reagálásnak köszönhetően senki nem sérült meg, de a jármű lángra kapott.

Így oltották a kigyulladt buszt Miskolcon

Fotók: Takács József

A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint helyszínre érkező miskolci hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat, majd megkezdték az utómunkálatokat.

A helyszínen a közlekedés ideiglenesen korlátozva volt, a tűzoltók munkája idejére a forgalmat elterelték. Újabb fotók és videók is készültek a helyszínen, amelyek jól mutatják, hogy a tűz milyen gyorsan terjedt, és milyen súlyos károkat okozott a járműben. 

A hatóságok a tűz pontos okát szakértők bevonásával vizsgálják.

Google News A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

boon.hu video

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu