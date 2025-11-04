A buszvezető éberségének köszönhetően nem történt tragédia! Fotókon és videón az oltás pillanatai

Ahogyan arról a boon.hu elsőként beszámolt, kigyulladt és teljesen kiégett egy busz Miskolcon, a Besenyői utca és a Sajószigeti utca kereszteződésénél. A jármű húsz utasa időben el tudta hagyni a buszt, miután a sofőr füstöt észlelt, és azonnal intézkedett. A kigyulladt buszt a miskolci hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el, sérülés nem történt.

Fotó: Takács József

Eddig ismeretlen okból kapott lángra egy bérelt busz a Sajószigeti úton. A sofőr észlelte, hogy füst szivárog a motortérből, ezért félreállt és azonnal leszállította az utasokat. A gyors reagálásnak köszönhetően senki nem sérült meg, de a jármű lángra kapott.