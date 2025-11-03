Elképesztő, ami a girincsi buszmegálló után történt!

A Tiszaújvárosi Járási Ügyészség minősített rablás bűntette miatt emelt vádat egy férfival szemben, egy olyan ügyben, amely a bátor beavatkozás és a gyors reakció példája lett.

A vád szerint a vádlott 2025. április 18-án délután, ittas állapotban, Girincsen, egy buszmegállótól kezdve követett egy 79 éves nőt. A döbbenetes esemény akkor történt, amikor utolérte: a vádlott hirtelen megragadta a sértett szövet táskáját, és kitépte a kezéből. Az erőszakos cselekmény következtében az idős asszony a földre, egy pocsolyába esett.

A támadó ezután a zsákmánnyal elmenekült, és a közeli fák között próbált eltűnni.

Hirtelen feltűnt a helyi hős!

Azonban a sors - és egy figyelmes szomszéd - közbeszólt! Egy férfi a lakása udvaráról végig követte a történteket, és azonnal rákiabált a támadóra:

mit csinált, miért lökte el az idős nőt.

Ekkor történt az ügy váratlan és meglepő fordulata: a vádlott a táskával a sértett közeli lakásához szaladt. Ott átadta a táskát – 8000 Ft készpénz kivételével, ami nála maradt – az áldozat lányának, azzal a kéréssel, hogy azonnal menjen az édesanyja segítségére, mert elesett.

Amikor a vádlott és az asszony lánya visszaindultak a helyszínre, a bekiabáló férfi ismét kérdőre vonta a támadót, aki ekkor már végleg elmenekült.