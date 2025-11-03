Éva esete nem egyedi –„társainak” története valódi X-akta

Józsa Lászlónak 2011.június 29-én veszett nyoma

A férfi 1940.04.10-én született Szolnokon és immár tizennégy éve adta ki a körözését a Miskolci Rendőrkapitányság.

Egy rejtélyes körülmények között eltűnt nőt huszonnégy éve keresnek

Goján Judit nyomára immár huszonnégy éve nem bukkannak. A nő mindösszesen harmincöt éves volt, amikor eltűnt 2001. május 1-én. A Szabadföld 2009. november 20-án külön cikket szánt az esetnek. Az írás tanulsága szerint Miskolctapolcáról tűnt el Judit, rejtélyes körülmények között.

Goján Judit rejtélyes körülmények között tűnt el

2001 májusában a Kiss József utcában lakó Rózsika néninek tűnt fel, hogy a szembe szomszédját, a 35 éves, egyedül élő Goján Juditot már napok óta nem látta. Viszont időről időre, napjában néha többször is egy férfi érkezett a házhoz. Általában elég hosszú időt töltött az épületben, egyszer-kétszer még a kályhába is begyújtott, s ilyenkor olyan furcsa, fekete füst szállt ki belőle. Csak az bizonyos, hogy mindig nagy pakkokkal távozott

– írta a Szabadföld a Döglött akták sorozatában. A nő azóta sem került elő.

Goján Judit ebben a házban lakott és 2001-ben titokzatos körülmények között tűnt el

Immár huszonkilenc éve nem tudnak róla

Van olyan eltűnt személy, akit lassan harminc éve nem találnak. Vöröss Gyula például 1996. május 4-én került a körözési listára.

Vöröss Gyulát lassan harminc éve nem találják

Az akkor huszonhét éves fiatalember jelenleg ötvenhat éves, abban az esetben, ha még életben van.

Minden perc számít

Az eltűnt személyek listára kerülését a rendőrség rendeli el. A lista folyamatosan változik, ugyanis gyakori, hogy valakinek bejelentik az eltűnését, rákerül a listára, majd néhány nap, hét múlva előkerül, és már le is veszik róla. Az idősek eltűnésének hátterében leggyakrabban az áll, hogy már nehezen tájékozódnak, mozognak, balesetet szenvednek, áldozattá válnak. Minél hosszabb ideig nem kerül elő egy idős, annál kisebb az esélye, hogy életben van. Minden perc számít, így téves az a vélekedés, amely szerint

24 vagy

48 órát kell várni arra, hogy elkezdődjön a kutatás. A törvény egészen pontosan így fogalmaz:

„Az eltűnt személy körözését a személy eltűnésére vonatkozó bejelentést vagy hatósági észlelést követően azonnal el kell rendelni.”

Kilencven évig él a körözés

Fontos tudni, hogy a nyilvántartási adatok csak 90 év elteltével törlődnek, tehát ez idő alatt a rendőrségnek évente el kell végeznie a hivatalos felülvizsgálatot annak érdekében, hogy megállapítsa, szükséges-e további intézkedés az ügyben.