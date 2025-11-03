1 órája
Éva esete nem egyedi –„társainak” története valódi X-akta
Múlt héten pénteken, október 31-én tűnt el az a miskolci nő, akit nagy erőkkel keresnek. Az eltűnt nő esete nem egyedi és sajnos előfordul, hogy vannak olyan személyek, akiknek egyszerűen nyoma vész.
A 72 éves eltűnt nő felkutatására tett intézkedések eddig nem vezettek eredményre. Csetényi Németh Éva Ilona keresését pénteken kezdték meg. Az asszony eltűnését férje jelentette be. A férfi elmondása szerint feleségét a Csanyik-völgy környékén, a Sanofi fecskendőgyár közelében láthatták utoljára.
A rendelkezésre álló adatok szerint az asszony október 31-én, 13 óra körül túrázás közben a Bükk hegységben található Flóra forrástól ismeretlen helyre távozott. A nő tehát három napja tűnt el, így esetében még van remény arra, hogy élve megtalálják. Akadnak azonban olyan személyek, akik évtizedekkel ezelőtt nyomtalanul eltűntek és azóta is keresi őket a rendőrség.
Fogy az idő és még mindig nem találják a 72 éves eltűnt miskolci nőt!
14 éve találgatják, hol lehet a kedves arcú miskolci néni
Éva rejtélyes eltűnése sajnos nem egyedi. Igaz, az idős nőnek mindössze néhány nappal ezelőtt veszett nyoma, vannak azonban olyan férfiak és nők, akiket hosszú évek, sőt évtizedek óta hiába keresnek a vármegyében. A legmegdöbbentőbb mind közül talán egy akkoriban 35 éves miskolctapolcai nő története, amelyben egy szembeszomszéd felfedezése és egy gyanús, nagy csomagokat cipelő alak is kulcsszerepet játszik. Lentebb ezekről a sajnálatos esetekről lesz szó. Immár tizennégy évvel ezelőtt tűnt el Sasvári Imréné, 2011. augusztus 18. óta veszett nyoma.
A nő 1947 február 7-én született, így eltűnésekor 64 éves volt. 2011. szeptember 5-én a szon.hu így írt az esetről:
A Miskolci Rendőrkapitányság 05010/19790/2011. Ált. számon közigazgatási hatósági eljárást folytat Sasvári Imréné 64 éves miskolci lakos eltűnése ügyében. A képen látható Sasvári Imréné 2011. augusztus 18-án miskolci otthonából ismeretlen helyre távozott és az eltelt időben élet jelet nem adott magáról, a felkutatására tett intézkedések ez idáig eredményre nem vezettek.
Személyleírása: 160 cm. magas, sovány testalkatú, fehér bőrű, vállig érő, rendezetlen ősz hajat visel, szeme színe kék.
Ruházata: Nem ismert, de többnyire kopott, viseltes ruházatban jár.
Szintén ebben az évben veszett nyoma Józsa Lászlónak is, 2011. június 29-én a police.hu adatai alapján.
A férfi 1940.04.10-én született Szolnokon és immár tizennégy éve adta ki a körözését a Miskolci Rendőrkapitányság.
Egy rejtélyes körülmények között eltűnt nőt huszonnégy éve keresnek
Goján Judit nyomára immár huszonnégy éve nem bukkannak. A nő mindösszesen harmincöt éves volt, amikor eltűnt 2001. május 1-én. A Szabadföld 2009. november 20-án külön cikket szánt az esetnek. Az írás tanulsága szerint Miskolctapolcáról tűnt el Judit, rejtélyes körülmények között.
2001 májusában a Kiss József utcában lakó Rózsika néninek tűnt fel, hogy a szembe szomszédját, a 35 éves, egyedül élő Goján Juditot már napok óta nem látta. Viszont időről időre, napjában néha többször is egy férfi érkezett a házhoz. Általában elég hosszú időt töltött az épületben, egyszer-kétszer még a kályhába is begyújtott, s ilyenkor olyan furcsa, fekete füst szállt ki belőle. Csak az bizonyos, hogy mindig nagy pakkokkal távozott
– írta a Szabadföld a Döglött akták sorozatában. A nő azóta sem került elő.
Immár huszonkilenc éve nem tudnak róla
Van olyan eltűnt személy, akit lassan harminc éve nem találnak. Vöröss Gyula például 1996. május 4-én került a körözési listára.
Az akkor huszonhét éves fiatalember jelenleg ötvenhat éves, abban az esetben, ha még életben van.
Minden perc számít
Az eltűnt személyek listára kerülését a rendőrség rendeli el. A lista folyamatosan változik, ugyanis gyakori, hogy valakinek bejelentik az eltűnését, rákerül a listára, majd néhány nap, hét múlva előkerül, és már le is veszik róla. Az idősek eltűnésének hátterében leggyakrabban az áll, hogy már nehezen tájékozódnak, mozognak, balesetet szenvednek, áldozattá válnak. Minél hosszabb ideig nem kerül elő egy idős, annál kisebb az esélye, hogy életben van. Minden perc számít, így téves az a vélekedés, amely szerint
- 24 vagy
- 48 órát kell várni arra, hogy elkezdődjön a kutatás. A törvény egészen pontosan így fogalmaz:
„Az eltűnt személy körözését a személy eltűnésére vonatkozó bejelentést vagy hatósági észlelést követően azonnal el kell rendelni.”
Kilencven évig él a körözés
Fontos tudni, hogy a nyilvántartási adatok csak 90 év elteltével törlődnek, tehát ez idő alatt a rendőrségnek évente el kell végeznie a hivatalos felülvizsgálatot annak érdekében, hogy megállapítsa, szükséges-e további intézkedés az ügyben.
