Teljes a készültség, hatalmas a baj! Megszólalt a rendőrség a Bükkben eltűnt nőről

A 72 éves eltűnt nő felkutatására tett intézkedések eddig nem vezettek eredményre.

Az eltűnt nő: Csetényiné Németh Éva Ilona Forrás: police.hu

A rendelkezésre álló adatok szerint az asszony október 31-én, 13 óra körül túrázás közben a Bükk hegységben található Flóra forrástól ismeretlen helyre távozott. A nő 160 cm magas, átlagos testalkatú, haja barna, mely őszülő, eltűnésekor copfban hordta.

A Miskolci Rendőrkapitányság 05010-157/3118/2025. körözési számon folytat eljárást Csetényiné Németh Éva Ilona eltűnése miatt.

Az eltűnt nő után nagy erőkkel kutatnak

Ahogy a boon.hu oldalon már korábban megírtuk, a pénteken eltűnt miskolci nő keresése hatalmas erőkkel zajlik. A szombati napon, délelőtt folyamán már nemcsak a rendőrség, hanem a Neptun Búvár Klub és Mentőcsapat is bekapcsolódott a kutatásba mentőkutyákkal és drónokkal. A Magyar Nemzeti Mentődrónpilóták Egyesülete is részt vett az akcióban, illetve a készenléti rendőrség helikoptere is. Az erőfeszítések eddig nem vezettek eredményre.