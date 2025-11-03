1 órája
Teljes a készültség, hatalmas a baj! Megszólalt a rendőrség a Bükkben eltűnt nőről
A Miskolci Rendőrkapitányság a lakosság segítségét kéri a miskolci Csetényi Németh Éva Ilona ügyében. Az eltűnt nő keresése péntek délután nagy erőkkel megkezdődött, de továbbra sem találják.
Az eltűnt nő a Csanyik-völgy környékén, a Sanofi fecskendőgyár közelében bukkant fel utoljára (a kép illusztráció)
Forrás: Facebook/Északi-középhegység vándorai
Fotó: Miskolczi Roland
A 72 éves eltűnt nő felkutatására tett intézkedések eddig nem vezettek eredményre.
A rendelkezésre álló adatok szerint az asszony október 31-én, 13 óra körül túrázás közben a Bükk hegységben található Flóra forrástól ismeretlen helyre távozott. A nő 160 cm magas, átlagos testalkatú, haja barna, mely őszülő, eltűnésekor copfban hordta.
A Miskolci Rendőrkapitányság 05010-157/3118/2025. körözési számon folytat eljárást Csetényiné Németh Éva Ilona eltűnése miatt.
Az eltűnt nő után nagy erőkkel kutatnak
Ahogy a boon.hu oldalon már korábban megírtuk, a pénteken eltűnt miskolci nő keresése hatalmas erőkkel zajlik. A szombati napon, délelőtt folyamán már nemcsak a rendőrség, hanem a Neptun Búvár Klub és Mentőcsapat is bekapcsolódott a kutatásba mentőkutyákkal és drónokkal. A Magyar Nemzeti Mentődrónpilóták Egyesülete is részt vett az akcióban, illetve a készenléti rendőrség helikoptere is. Az erőfeszítések eddig nem vezettek eredményre.
Kérik a lakosság segítségét
A Miskolci Rendőrkapitányság kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a képen látható asszonnyal kapcsolatban, hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-46/514-506-os telefonszámon. Továbbá tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.
