Hatalmas lángok és füst Miskolcon, húszan voltak veszélyben! fotók-videó!
Egy buszjárat kapott lángra a Sajószigeti úton.
Hatalmas fekete füstfelhőre figyelhetett fel a délután 1 óra, és negyed 2 között, a Selyemrét övezetéből északra figyelő miskolci lakos. A boon.hu szerkesztőségéből pont jól odalátni, így hamar feltűnt a vészjósló gomolygás az égen. A katasztrófavédelem sajtóreferense Dojcsák Dávid tájékoztatása szerint, egyelőre annyit tudtunk meg: egy menetrendszerű buszt (MVK?) oltottak a tűzoltók.
Valóban busz gyulladt ki
A Katasztófavédelem hivatalos oldalán is megerősítették a hírt, miszerint egy menetrendszerinti busz kapott lángra Miskolcon.
Huszan utaztak a buszon
Kigyulladt egy busz a Besenyői utca és a Sajószigeti utca kereszteződésénél, Miskolcon. A helyi hivatásos tűzoltók két vízsugárral elfojtották a lángokat. A buszon húsz ember utazott, akik elhagyták a gépjárművet. A raj az utómunkálatokat végzi.
Kigyulladt egy busz MiskolconFotók: Takács József
