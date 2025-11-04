november 4., kedd

1 órája

Hatalmas lángok és füst Miskolcon, húszan voltak veszélyben! fotók-videó!

Címkék#boon video#tűzeset#tűzoltó#autóbusz

Egy buszjárat kapott lángra a Sajószigeti úton.

Boon.hu

Hatalmas fekete füstfelhőre figyelhetett fel a délután 1 óra, és negyed 2 között, a Selyemrét övezetéből északra figyelő miskolci lakos. A boon.hu szerkesztőségéből pont jól odalátni, így hamar feltűnt a vészjósló gomolygás az égen. A katasztrófavédelem sajtóreferense Dojcsák Dávid tájékoztatása szerint, egyelőre annyit tudtunk meg: egy menetrendszerű buszt (MVK?) oltottak a tűzoltók.

Valóban busz gyulladt ki

A Katasztófavédelem hivatalos oldalán is megerősítették a hírt, miszerint egy menetrendszerinti busz kapott lángra Miskolcon.

Huszan utaztak a buszon

Kigyulladt egy busz a Besenyői utca és a Sajószigeti utca kereszteződésénél, Miskolcon. A helyi hivatásos tűzoltók két vízsugárral elfojtották a lángokat. A buszon húsz ember utazott, akik elhagyták a gépjárművet. A raj az utómunkálatokat végzi.

Busz égett Miskolcon
Fotó: Balogh Attila

Kigyulladt egy busz Miskolcon

Fotók: Takács József

