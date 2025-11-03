Megfenyegették, hogy megölik őt és a családját is

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A bűncselekmény részletei

A vádlottak egy kora délután leszólítottak egy iskolából hazafelé tartó kiskorút, akivel kifordíttatták a zsebeit, majd elvették a hátizsákját.

A táskából egy ezer forintnál alig többet érő dezodort vettek magukhoz.

Ezt követően megfenyegették a fiút, hogy megölik őt és a családját, ha nem hoz nekik pénzt. Nyomatékul egyikük arcul is ütötte a sértettet, majd egészen hazáig kísérték, ahol azonban egy férfi közbelépett, így a vádlottak elmenekültek.

Újabb támadás ugyanezen a napon

A délutáni órákban az egyik vádlott ismét támadott.

Egy pizzaszeletet próbált elvenni.

Miután a sértett nem adta oda, a támadó ököllel megütötte a fiú arcát, majd elvette tőle a mobiltelefonját. A kiskorú visszaszerezte a készüléket és eltette, mire a vádlott a karjába harapott, végül egy járókelő közbelépésére elmenekült a helyszínről.

A következmény

Az ügyészség a büntetlen előéletű fiatalkorú vádlottakkal szemben javítóintézeti nevelés elrendelését indítványozta, az ügyben a bíróság fog dönteni.