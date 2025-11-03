Megfenyegették, hogy megölik őt és a családját is

november 3., hétfő

Rablás és verekedés. A bűncselekmények két fiatalkorú elkövetőjével szemben emelt vádat a Miskolci Járási Ügyészség, javítóintézeti nevelést indítványoztak.

Boon.hu

A Miskolci Járási Ügyészség vádat emelt két fiatalkorú férfival szemben rablás büntette miatt. A vád szerint a fiatalok 2024 októberében, egymást követő bűncselekményekben kiskorúakat fosztottak ki Miskolcon. Az egyik alkalommal egy dezodort, másik esetben egy pizzaszeletet próbáltak elvenni tőlük.

A bűncselekmények elkövetői Miskolcon követtek el rablásokat
A bűncselekmények elkövetői Miskolcon követték el a rablásokat
Forrás: MW

A bűncselekmény részletei

A vádlottak egy kora délután leszólítottak egy iskolából hazafelé tartó kiskorút, akivel kifordíttatták a zsebeit, majd elvették a hátizsákját. 

A táskából egy ezer forintnál alig többet érő dezodort vettek magukhoz.

Ezt követően megfenyegették a fiút, hogy megölik őt és a családját, ha nem hoz nekik pénzt. Nyomatékul egyikük arcul is ütötte a sértettet, majd egészen hazáig kísérték, ahol azonban egy férfi közbelépett, így a vádlottak elmenekültek.

Újabb támadás ugyanezen a napon

A délutáni órákban az egyik vádlott ismét támadott. 

Egy pizzaszeletet próbált elvenni.

 Miután a sértett nem adta oda, a támadó ököllel megütötte a fiú arcát, majd elvette tőle a mobiltelefonját. A kiskorú visszaszerezte a készüléket és eltette, mire a vádlott a karjába harapott, végül egy járókelő közbelépésére elmenekült a helyszínről.

A következmény

Az ügyészség a büntetlen előéletű fiatalkorú vádlottakkal szemben javítóintézeti nevelés elrendelését indítványozta, az ügyben a bíróság fog dönteni.

 

