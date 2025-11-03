37 perce
Megfenyegették, hogy megölik őt és a családját is
Rablás és verekedés. A bűncselekmények két fiatalkorú elkövetőjével szemben emelt vádat a Miskolci Járási Ügyészség, javítóintézeti nevelést indítványoztak.
A Miskolci Járási Ügyészség vádat emelt két fiatalkorú férfival szemben rablás büntette miatt. A vád szerint a fiatalok 2024 októberében, egymást követő bűncselekményekben kiskorúakat fosztottak ki Miskolcon. Az egyik alkalommal egy dezodort, másik esetben egy pizzaszeletet próbáltak elvenni tőlük.
A bűncselekmény részletei
A vádlottak egy kora délután leszólítottak egy iskolából hazafelé tartó kiskorút, akivel kifordíttatták a zsebeit, majd elvették a hátizsákját.
A táskából egy ezer forintnál alig többet érő dezodort vettek magukhoz.
Ezt követően megfenyegették a fiút, hogy megölik őt és a családját, ha nem hoz nekik pénzt. Nyomatékul egyikük arcul is ütötte a sértettet, majd egészen hazáig kísérték, ahol azonban egy férfi közbelépett, így a vádlottak elmenekültek.
Újabb támadás ugyanezen a napon
A délutáni órákban az egyik vádlott ismét támadott.
Egy pizzaszeletet próbált elvenni.
Miután a sértett nem adta oda, a támadó ököllel megütötte a fiú arcát, majd elvette tőle a mobiltelefonját. A kiskorú visszaszerezte a készüléket és eltette, mire a vádlott a karjába harapott, végül egy járókelő közbelépésére elmenekült a helyszínről.
A következmény
Az ügyészség a büntetlen előéletű fiatalkorú vádlottakkal szemben javítóintézeti nevelés elrendelését indítványozta, az ügyben a bíróság fog dönteni.
