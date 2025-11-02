1 órája
Botrány! Büntetőeljárás indult az Artúr Napok fellépője ellen
Sokkoló hírek érkeztek a zenésszel kapcsolatban. Nyáron még az Artúr Napokon bulizhattunk vele, ami a jövőt illeti? Azt sajnos még nem tudni...
Drogbotrányba keveredett az Artúr Napok korábbi fellépője (A kép illusztráció)
Fotó: MW
Megdöbbentő hírek rázták meg a magyar zenei életet: a 26 éves rapper, T. Danny ellen drogbirtoklás miatt indult büntetőeljárás. A zenészt és 25 éves ismerősét gyanúsítottként hallgatták ki – ezt a drogügyi kormánybiztos is megerősítette.
Drogbotrány tört ki T. Danny körül
Egy Pest vármegyei településen kapták el a járőrök a kábítószerrel. A történet azonban nem előzmény nélküli: T. Danny korábban maga is elismerte, hogy „sok hibát elkövetett”, és a magánéleti válságai – köztük egy fájdalmas szakítás – is megviselték. Most azonban úgy tűnik, a hibák súlyos következményekkel járhatnak.
Dalaiban rendszeresen előfordult, hogy kábítószerhez kapcsolódó viszonyáról rappelt a fiatalok körében (is) híres zenész. Úgy tűnik, a való életben is drogozhatott.
Én amit leírok, az az esetek 98, ha nem a 99 százalékában igaz
- nyilatkozta korábban a TV2-nek.
T. Danny barátnőjét is gyanúsítják
Megkeresték a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, akik közölték, hogy „két budapesti fiatalt, egy 26 éves férfit és egy 25 éves nőt hallgattak ki gyanúsítottként kábítószer birtoklása miatt. A büntetőeljárást ellenük – szabadlábon hagyásuk mellett – a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szakértők bevonásával folytatja. A folyamatban lévő eljárásról bővebb információt nem áll módunkban adni”.
A Blikk úgy tudja, hogy anfetamin, és kokain lehetett nála. Információk szerint Maglódon bukhatott le a zenész, ott szerezhette be magának a kábítószert, amiből ismerőseivel együtt rendszeresen fogyaszthatott.
Megszólalt az ügyben a drogügyi kormánybiztos is
A hír igaz, a népszerű popsztárt, T. Danny-t kábítószer-ügyben gyanúsítja a rendőrség.
Az ő zenéiből is áradnak a kábítószeres utalások, a kábítószeres életmód népszerűsítése, most mégsem az elégtétel hangján kell megszólalni.
Őszintén bízom benne, hogy ez a helyzet esélyt teremt számára helyes döntéseket hozni a saját jövőjét és egészségét illetően.
- írta bejegyzésében Horváth László a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
A rajongókat sokkolta a hír, Borsodban nyáron még az Artúr Napokon láthattuk, most ki tudja?
A rajongók sokkolva fogadták a hírt, a közösségi médiát percek alatt elárasztották a kommentek. Sokan támogatásukról biztosítják, mások viszont elítélik a történteket – a vélemények megosztottak.
Nyáron még az 5. Artúr Napok Fesztiválon találkozhattak vele a lelkes borsodi rajongók, most nem tudni még, mit hoz a jövő.
További részletek az ügyről a videóban:
Drónokat és helikoptert is bevetettek! Hatalmas erőkkel keresi a rendőrség az eltűnt miskolci nőt
Kiderült, mekkora lesz a novemberi nyugdíjemelés – a borsodiak is megérzik majd