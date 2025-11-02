Botrány! Büntetőeljárás indult az Artúr Napok fellépője ellen

Megdöbbentő hírek rázták meg a magyar zenei életet: a 26 éves rapper, T. Danny ellen drogbirtoklás miatt indult büntetőeljárás. A zenészt és 25 éves ismerősét gyanúsítottként hallgatták ki – ezt a drogügyi kormánybiztos is megerősítette.

Bűntetőeljárás indult T. Danny ellen. Nem tudni még, mi lesz a kimenetele.

Forrás: TV2 / Tények

Drogbotrány tört ki T. Danny körül

Egy Pest vármegyei településen kapták el a járőrök a kábítószerrel. A történet azonban nem előzmény nélküli: T. Danny korábban maga is elismerte, hogy „sok hibát elkövetett”, és a magánéleti válságai – köztük egy fájdalmas szakítás – is megviselték. Most azonban úgy tűnik, a hibák súlyos következményekkel járhatnak.

Dalaiban rendszeresen előfordult, hogy kábítószerhez kapcsolódó viszonyáról rappelt a fiatalok körében (is) híres zenész. Úgy tűnik, a való életben is drogozhatott.

Én amit leírok, az az esetek 98, ha nem a 99 százalékában igaz

- nyilatkozta korábban a TV2-nek.

T. Danny barátnőjét is gyanúsítják

Megkeresték a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, akik közölték, hogy „két budapesti fiatalt, egy 26 éves férfit és egy 25 éves nőt hallgattak ki gyanúsítottként kábítószer birtoklása miatt. A büntetőeljárást ellenük – szabadlábon hagyásuk mellett – a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szakértők bevonásával folytatja. A folyamatban lévő eljárásról bővebb információt nem áll módunkban adni”.

A Blikk úgy tudja, hogy anfetamin, és kokain lehetett nála. Információk szerint Maglódon bukhatott le a zenész, ott szerezhette be magának a kábítószert, amiből ismerőseivel együtt rendszeresen fogyaszthatott.

Megszólalt az ügyben a drogügyi kormánybiztos is

A hír igaz, a népszerű popsztárt, T. Danny-t kábítószer-ügyben gyanúsítja a rendőrség. Az ő zenéiből is áradnak a kábítószeres utalások, a kábítószeres életmód népszerűsítése, most mégsem az elégtétel hangján kell megszólalni. Őszintén bízom benne, hogy ez a helyzet esélyt teremt számára helyes döntéseket hozni a saját jövőjét és egészségét illetően.

- írta bejegyzésében Horváth László a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos.



