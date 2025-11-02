november 2., vasárnap

Achilles névnap

13°
+17
+6
Botrány! Büntetőeljárás indult az Artúr Napok fellépője ellen

#Artúr Napok Fesztivál#boon video#bűntetőeljárás#zenész#rendőrség

Sokkoló hírek érkeztek a zenésszel kapcsolatban. Nyáron még az Artúr Napokon bulizhattunk vele, ami a jövőt illeti? Azt sajnos még nem tudni...

Drogbotrányba keveredett az Artúr Napok korábbi fellépője (A kép illusztráció)

Fotó: MW

Megdöbbentő hírek rázták meg a magyar zenei életet: a 26 éves rapper, T. Danny ellen drogbirtoklás miatt indult büntetőeljárás. A zenészt és 25 éves ismerősét gyanúsítottként hallgatták ki – ezt a drogügyi kormánybiztos is megerősítette.

Bűntetőeljárás indult T. Danny ellen
Bűntetőeljárás indult T. Danny ellen. Nem tudni még, mi lesz a kimenetele.
Forrás: TV2 / Tények

Drogbotrány tört ki T. Danny körül

Egy Pest vármegyei településen kapták el a járőrök a kábítószerrel. A történet azonban nem előzmény nélküli: T. Danny korábban maga is elismerte, hogy „sok hibát elkövetett”, és a magánéleti válságai – köztük egy fájdalmas szakítás – is megviselték. Most azonban úgy tűnik, a hibák súlyos következményekkel járhatnak. 

Dalaiban rendszeresen előfordult, hogy kábítószerhez kapcsolódó viszonyáról rappelt a fiatalok körében (is) híres zenész. Úgy tűnik, a való életben is drogozhatott. 

Én amit leírok, az az esetek 98, ha nem a 99 százalékában igaz

- nyilatkozta korábban a TV2-nek.

T. Danny barátnőjét is gyanúsítják

Megkeresték a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, akik közölték, hogy „két budapesti fiatalt, egy 26 éves férfit és egy 25 éves nőt hallgattak ki gyanúsítottként kábítószer birtoklása miatt. A büntetőeljárást ellenük – szabadlábon hagyásuk mellett – a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szakértők bevonásával folytatja. A folyamatban lévő eljárásról bővebb információt nem áll módunkban adni”. 

A Blikk úgy tudja, hogy anfetamin, és kokain lehetett nála. Információk szerint Maglódon bukhatott le a zenész, ott szerezhette be magának a kábítószert, amiből ismerőseivel együtt rendszeresen fogyaszthatott.

Megszólalt az ügyben a drogügyi kormánybiztos is

A hír igaz, a népszerű popsztárt, T. Danny-t kábítószer-ügyben gyanúsítja a rendőrség. 

Az ő zenéiből is áradnak a kábítószeres utalások, a kábítószeres életmód népszerűsítése, most mégsem az elégtétel hangján kell megszólalni.

Őszintén bízom benne, hogy ez a helyzet esélyt teremt számára helyes döntéseket hozni a saját jövőjét és egészségét illetően.

- írta bejegyzésében Horváth László a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos.


A rajongókat sokkolta a hír, Borsodban nyáron még az Artúr Napokon láthattuk, most ki tudja?

A rajongók sokkolva fogadták a hírt, a közösségi médiát percek alatt elárasztották a kommentek. Sokan támogatásukról biztosítják, mások viszont elítélik a történteket – a vélemények megosztottak.

Nyáron még az 5. Artúr Napok Fesztiválon találkozhattak vele a lelkes borsodi rajongók, most nem tudni még, mit hoz a jövő.

További részletek az ügyről a videóban:

 

