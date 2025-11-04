1 órája
A raktárban guggolt a 17 éves betörő Miskolcon, de így is meglátták
További hét betöréssel is gyanúsítható a fiatal.
Gyors intézkedést követően fogták el a rendőrök – számolt be a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség a Facebook oldalán.
A Vasgyári Rendőrőrs járőrei egy élelmiszerbolt riasztására lettek figyelmesek. A rendőrök a helyszínen látták, hogy a hátsó ajtót betörték és a raktárban pedig guggoló alakot láttak.
A járőrök azonnal hatástalanították a betörőt és előállították a rendőrségre.
A kihallgatás során kiderült, hogy további hét betöréssel is gyanúsítható.
A Miskolci Rendőrkapitányság a gyanúsítottat őrizetbe vette és kezdeményezte letartóztatását.
