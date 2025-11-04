november 4., kedd

Betörés

1 órája

A raktárban guggolt a 17 éves betörő Miskolcon, de így is meglátták

További hét betöréssel is gyanúsítható a fiatal.

Gyors intézkedést követően fogták el a rendőrök – számolt be a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség a Facebook oldalán.

A betörés Miskolcon, egy élelmiszerboltban történt
Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség/Facebook

A Vasgyári Rendőrőrs járőrei egy élelmiszerbolt riasztására lettek figyelmesek. A rendőrök a helyszínen látták, hogy a hátsó ajtót betörték és a raktárban pedig guggoló alakot láttak.

A járőrök azonnal hatástalanították a betörőt és előállították a rendőrségre.

A kihallgatás során kiderült, hogy további hét betöréssel is gyanúsítható.

A Miskolci Rendőrkapitányság a gyanúsítottat őrizetbe vette és kezdeményezte letartóztatását.

