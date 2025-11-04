Oszlopra csavarodott a 26-os főúton egy autó - fotón mutatjuk

Balesettel indult és azzal is végződött november első keddi napja Borsodban. Reggel Kazincbarcikán fordult rossz irányba egy sofőr, mert be volt fagyva a szélvédője. Sajnos a délután is tartogatott balesetet, Miskolcról kifelé egy sávon haladt a forgalom, ugyanis 18 óra magasságában egy autó ismeretlen okból kisodródott az útról, majd egy betonoszlop állította meg.

Baleset történt a 26-os főút Miskolcról kivezető szakaszán

Forrás: Olvasónktól

A baleset jelentős anyagi kárt okozott

Még várták a hatóságokat a 26-os főút Miskolcról kivezető szakaszán kedden délután. Az látszott, hogy egy fehér gépjármű kisodródott, és egy betonoszlop állította meg. Személyi sérülés nem történt, viszont láthatóan hatalmas anyagi kár keletkezett.

Változnak az évszakok, változnia kell a közlekedési morálnak

Visszavonhatatlanul beköszöntött az ősz, és elkerülhetetlen, hogy - mint minden évszakban - most is az út- és látási viszonyoknak megfelelően közlekedjünk. A ködös, párás idő, a csúszós falevelek, a korai sötétedés megkövetelik, hogy körültekintően vezessen minden sofőr.

