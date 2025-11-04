1 órája
Oszlopra csavarodott a 26-os főúton egy autó - fotón mutatjuk
November 4-én késő délután nem mindennapi látvány fogadta a Miskolcról kifelé hajtó autósokat az Oázis kertészetnél. Baleset történt, egy autóban jelentős anyagi kár keletkezett.
Balesettel indult és azzal is végződött november első keddi napja Borsodban. Reggel Kazincbarcikán fordult rossz irányba egy sofőr, mert be volt fagyva a szélvédője. Sajnos a délután is tartogatott balesetet, Miskolcról kifelé egy sávon haladt a forgalom, ugyanis 18 óra magasságában egy autó ismeretlen okból kisodródott az útról, majd egy betonoszlop állította meg.
A baleset jelentős anyagi kárt okozott
Még várták a hatóságokat a 26-os főút Miskolcról kivezető szakaszán kedden délután. Az látszott, hogy egy fehér gépjármű kisodródott, és egy betonoszlop állította meg. Személyi sérülés nem történt, viszont láthatóan hatalmas anyagi kár keletkezett.
Változnak az évszakok, változnia kell a közlekedési morálnak
Visszavonhatatlanul beköszöntött az ősz, és elkerülhetetlen, hogy - mint minden évszakban - most is az út- és látási viszonyoknak megfelelően közlekedjünk. A ködös, párás idő, a csúszós falevelek, a korai sötétedés megkövetelik, hogy körültekintően vezessen minden sofőr.
A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Balesettel indult a kedd reggel: befagyott szélvédővel rossz irányba fordult a sofőr
A buszvezető éberségének köszönhetően nem történt tragédia! Fotókon és videón az oltás pillanatai