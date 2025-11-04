november 4., kedd

Balesettel indult a kedd reggel: befagyott szélvédővel rossz irányba fordult a sofőr

Két autó ütközött kedden reggel. A baleset anyagi kárt okozott és egy befagyott szélvédő okozta.

Kazincbarcikán, a benzinkútnál lévő körforgalomnál történt a baleset. A ködös, párás, időnként már fagyos reggelek miatt körültekintőbbnek kell lenni autóvezetéskor.

Balesettel indult a kedd reggel
Anyagi káros közúti baleset történt Kazincbarcikán

 – tájékoztatta a boon.hu-t Dobi Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. Egy személyautó vezetője balra fordult jobb helyet, mivel le volt fagyva a szélvédője, elnézte az útirányt és összeütközött a vele szemben érkező autóval. Személyi sérülés nem történt.

A rendőrség felhívja a közlekedők figyelmét, hogy minden esetben a megváltozott út- és látási viszonyoknak megfelelően közlekedjenek a balesetek elkerülése érdekében.

