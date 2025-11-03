Karambol a 37-es főúton!

Két személykocsi ütközött össze a 37-es főút 53-as kilométerénél, a tolcsvai elágazásnál.

Két autó karambolozott a 37-es főúton november 3-án (a fotó illusztráció)

Forrás: MW

A járműveket mindenki el tudta hagyni. A tolcsvai hivatásos tűzoltók áramtalanítottak – közölte a baz.katasztrofavedelem.hu.

Az 53-as kilométernél a forgalom félpályán halad – írja az Útinform.

