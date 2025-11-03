Baleset
2 órája
Karambol a 37-es főúton!
A közlekedési baleset hétfőn kora este történt.
Két személykocsi ütközött össze a 37-es főút 53-as kilométerénél, a tolcsvai elágazásnál.
A járműveket mindenki el tudta hagyni. A tolcsvai hivatásos tűzoltók áramtalanítottak – közölte a baz.katasztrofavedelem.hu.
Az 53-as kilométernél a forgalom félpályán halad – írja az Útinform.
