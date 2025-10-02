október 2., csütörtök

Hihetetlen...

1 órája

Videóhívással közvetítette, hogy volt élettársa hidasnémeti házában rongál, de ettől rosszabbat is tett a férfi

Címkék#bántalmazás#bíróság#zaklatás#ítélet

Volt élettársát zaklatta, bántalmazta, otthonában tört-zúzott egy férfi.

Ítéletet hozott az Encsi Járásbíróság annak a férfinak az ügyében, aki volt élettársát bántalmazta, gázriasztó fegyvert tartott a fejéhez, máskor videóhívással közvetítette, hogy a nő lakásában a berendezési tárgyakat fejszével megrongálja.

Tört-zúzott a férfi volt párja házában (A kép illusztráció)
Forrás: MW

A megállapított tényállás szerint a vádlott 2023 januárjában volt élettársának hangüzeneteket küldött, melyekben őt és édesapját megöléssel fenyegette. Egyik reggel megjelent a nő hidasnémeti házánál, szóváltást követően a hajánál fogva a földre húzta, fején többször megütötte, körömvágó ollóval próbálta szurkálni, de a sértett védekezett. A vádlott ezután az autójából behozott egy gázriasztó fegyvert, a nőt hajánál fogva ismét földre rántotta, belerúgott és a fegyvert a fejéhez szorítva azzal fenyegette, hogy lelövi.

Egy másik alkalommal, 2023 márciusában a reggeli órákban a terhelt ismét megjelent a sértett házánál, telefonon felvette a nővel a kapcsolatot abból a célból, hogy közvetítse számára a történteket. A felek között szóváltás alakult ki, majd a férfi egy fejszét vett magához, a lakásba bejutva bútorokat, berendezési-felszerelési tárgyakat, elektronikai eszközöket tört szét. Eközben volt élettársát a telefonon keresztül szidalmazta. A vádlottat a sértett édesapja és a helyszínre érkező unokatestvére próbálta csillapítani, de a férfi bántalmazással fenyegette őket, amennyiben akadályozzák cselekményében.

Ítéletet hoztak

A bíróság a vádlottat magánlaksértés és rongálás vétsége, súlyos testi sértés bűntette, valamint zaklatás minősített esete miatt 2 év 4 hónap szabadságvesztésre és 2 év közügyektől eltiltásra ítélte. Súlyosító körülményként értékelte a bűncselekmények többszörös halmazatát, a terhelt büntetett előéletét, és azt, hogy felfüggesztett szabadságvesztés próbaideje alatt követte el tettét. Enyhítő körülmény volt a vádlott részbeni beismerő vallomása.

Az ítélettel szemben a vádlott és védője enyhítés érdekében jelentett be fellebbezést, míg az ügyész 3 munkanap gondolkodási időt tartott fenn a jogorvoslati nyilatkozat megtételére – áll a Miskolci Törvényszék közleményében.

További kék hírek a Borsod Online-on.

 

