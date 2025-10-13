Brutális vasúti baleset a szlovák határnál: összeütközött két személyvonat, rengeteg ember megsérült

Starovic Tibor, az MTI tudósítója jelenti: - Összeütközött két személyszállító gyorsvonat hétfőn Szlovákiában, a Rozsnyóhoz közeli Szádalmás (Jablonov nad Turnou) közelében, néhány kilométerre a magyar határtól, a szerencsétlenségnek mintegy nyolcvan sérültje van, közülük kettőnek az állapota válságos - jelentette a TASR hírügynökség a tűzoltókra és a mentőkre hivatkozva.

A szerelvények nem sokkal délelőtt tíz óra után ütköztek össze egy alagút előtt, egy olyan pályaszakaszon, amely kétvágányúból egyvágányúvá szűkül - közölte a szlovák vasúti társaság (ZSSK), hozzátéve: a szerencsétlenség oka bizonytalan. Az összeütközés után az egyik szerelvény a vágányokon maradt, a másik kisiklott.

A mentőszolgálat diszpécserközpontjának közlése szerint a helyszínre a központi mentőszolgálat hat egysége, valamint három mentőhelikopter is kiszállt.

Vonatbaleset a szlovák határnál | Forrás: TransInfo.pl/X

Matús Sutaj Estok belügyminiszter sajtótájékoztatót tartott az ügyben, és elmondta, hogy a sérülések túlnyomó többsége könnyebb, ketten válságos állapotban vannak, és három ember állapota egyelőre nem ismert pontosan, mert az ütközés következtében beszorultak egy kocsirészbe.

A belügyminiszter szerint - bár ez egyelőre nem biztos - a baleset nem rendszerhiba következménye, hanem azt valószínűleg emberi gondatlanság okozta. „Az egyik mozdonyvezető valószínűleg nem vette figyelembe a jelzéseket” - mondta Estok a TASR szerint – írja az MTI.

Forrás: Polícia SR - Košický kraj/Facebook

A Magyar Államvasutak nevében szeretném szolidaritásunkról biztosítani a szlovák kollégákat ezekben a nehéz órákban. Őszintén remélem, hogy a sérültekre – legyenek bár utasok vagy vasutasok – gyors és teljes felépülés vár: jobbulást kívánunk mindenkinek, a sérültek családjait együttérzésünkről biztosítjuk! A műszaki mentésben részt vevő, a forgalom helyreállításáért küzdő szlovák kollégáinknak sok erőt kívánunk. A hivatalos csatornákon keresztül természetesen a szakmai segítségünket is felkínáljuk.

– tette közzé Hegyi Zsolt a Facebookon.

Az alábbi felvételen hallgató a borzalmas baleset hangja:

Videón a mentés:

Munkatársaink a helyszínre tartanak, cikkünket frissítjük.