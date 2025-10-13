1 órája
Brutális vasúti baleset a szlovák határnál: összeütközött két személyvonat, rengeteg ember megsérült
Szörnyű közlekedési baleset történt.
Starovic Tibor, az MTI tudósítója jelenti: - Összeütközött két személyszállító gyorsvonat hétfőn Szlovákiában, a Rozsnyóhoz közeli Szádalmás (Jablonov nad Turnou) közelében, néhány kilométerre a magyar határtól, a szerencsétlenségnek mintegy nyolcvan sérültje van, közülük kettőnek az állapota válságos - jelentette a TASR hírügynökség a tűzoltókra és a mentőkre hivatkozva.
A szerelvények nem sokkal délelőtt tíz óra után ütköztek össze egy alagút előtt, egy olyan pályaszakaszon, amely kétvágányúból egyvágányúvá szűkül - közölte a szlovák vasúti társaság (ZSSK), hozzátéve: a szerencsétlenség oka bizonytalan. Az összeütközés után az egyik szerelvény a vágányokon maradt, a másik kisiklott.
A mentőszolgálat diszpécserközpontjának közlése szerint a helyszínre a központi mentőszolgálat hat egysége, valamint három mentőhelikopter is kiszállt.
Matús Sutaj Estok belügyminiszter sajtótájékoztatót tartott az ügyben, és elmondta, hogy a sérülések túlnyomó többsége könnyebb, ketten válságos állapotban vannak, és három ember állapota egyelőre nem ismert pontosan, mert az ütközés következtében beszorultak egy kocsirészbe.
A belügyminiszter szerint - bár ez egyelőre nem biztos - a baleset nem rendszerhiba következménye, hanem azt valószínűleg emberi gondatlanság okozta. „Az egyik mozdonyvezető valószínűleg nem vette figyelembe a jelzéseket” - mondta Estok a TASR szerint – írja az MTI.
A Magyar Államvasutak nevében szeretném szolidaritásunkról biztosítani a szlovák kollégákat ezekben a nehéz órákban. Őszintén remélem, hogy a sérültekre – legyenek bár utasok vagy vasutasok – gyors és teljes felépülés vár: jobbulást kívánunk mindenkinek, a sérültek családjait együttérzésünkről biztosítjuk! A műszaki mentésben részt vevő, a forgalom helyreállításáért küzdő szlovák kollégáinknak sok erőt kívánunk.
A hivatalos csatornákon keresztül természetesen a szakmai segítségünket is felkínáljuk.
– tette közzé Hegyi Zsolt a Facebookon.
Az alábbi felvételen hallgató a borzalmas baleset hangja:
Videón a mentés:
Munkatársaink a helyszínre tartanak, cikkünket frissítjük.