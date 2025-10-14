Kenyereskocsi ütközött villamossal Diósgyőrben (fotó)

A Miskolc és Én Facebook csoportban tettek közzé egy fotót kedd reggel, amelyen a posztoló szerint kenyereskocsi és villamos ütközött össze. A kora reggeli baleset Diósgyőrben történt.

Ezt a fotót töltötték fel a közösségi oldalra a villamosbalesetről

Forrás: Miskolc és Én/Facebook

A bejegyzésre hamar sokan reagáltak, van, aki bosszankodik az eseten, míg van, aki arról számolt be, hogy már helyreállt a forgalom.

Szörnyű vonatbaleset

Frontálisan ütközött két szerelvény hétfőn délelőtt vonatbaleset történt a Rozsnyóhoz közeli Szádalmás (Jablonov nad turnou) közelében nem messze a magyar határtól. Erről több cikkben is beszámolt portálunk: