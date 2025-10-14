4 órája
Kenyereskocsi ütközött villamossal Diósgyőrben (fotó)
Kedd kora reggel történhetett a baleset.
Ezt a fotót töltötték fel a közösségi oldalra
Forrás: Miskolc és Én/Facebook
A Miskolc és Én Facebook csoportban tettek közzé egy fotót kedd reggel, amelyen a posztoló szerint kenyereskocsi és villamos ütközött össze. A kora reggeli baleset Diósgyőrben történt.
A bejegyzésre hamar sokan reagáltak, van, aki bosszankodik az eseten, míg van, aki arról számolt be, hogy már helyreállt a forgalom.
Amire érdemes fokozottan figyelni Miskolcon kedden
Ivóvíz-fővezeték csere a Pattantyús, Klapka György és Mendikás utcákon. A Pattantyús utcán félpályás útlezárás és jelzőlámpás forgalomirányítás van érvényben, a Klapka György és a Leszih Andor utcák zsákutcává váltak.
Egyéb munkálatok
A városban közterület-bontási és hibaelhárítási munkálatok zajlanak az Alföldi u. 26., Andrássy Gy. u. – Tamási Áron u. kereszteződés, Balaton u. – Velence u. kereszteződés, Bábonyibérc sor 7–9., Bánki D. u. 1., Bencések útja 108., Bezerédi u. 8., Bercsényi u. – Reisinger u. kereszteződés, Branyiszkó u. 8., Csermely u. 46–48., Előhegy u. 1/A., Előhegy u. 58–72–84., Felmező u. 4., Gépész u. 24., Görömbölyi u. 31., Gárdonyi u. 20., Gyula u. 22., Hideg sor – Mendikás dűlő kereszteződés, Illyés Gy. u. 24., Isaszeg u. 7/A., Kerpely A. u. 38., Lehár F. u. 8., Mária u. 3., Miskolctapolcai út – Vasúti felüljárónál, Miskolctapolcai út – Testvérvárosok útja 30., Puskás Tivadar u. 5., Szarkahegy u. 28., Szitakötő u. 1., Tallér u. – Gárdonyi u. kereszteződés, Tamási Áron u. 2., Tokaji F. u. – Ferenczi S. u. kereszteződés, Tégla u. 19., Zoltán u. 2.
A munkavégzések ideje alatt arra kérik a közlekedőket, hogy figyeljék a kihelyezett forgalomtechnikai jelzéseket, tartsák be a sebességkorlátozásokat és ügyeljenek a munkaterületen dolgozók, valamint a közlekedésben résztvevők biztonságára.
– tájékoztatta a boon.hu-t a Miskolci Városgazda.