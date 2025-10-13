október 13., hétfő

Felkavaró részletek

52 perce

A kerítésnél verte agyon beteg nagymamáját a borsodi férfi

Címkék#ügyészség#fegyházbüntetés kiszabás#kegyetlen emberölés#vádirat

Többszörösen minősülő emberölés miatt emelt vádat a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség egy férfi ellen, aki fa bottal olyan súlyosan bántalmazta idős, beteg nagymamáját, hogy az asszony a helyszínen életét vesztette. A vádlott letartóztatásban van, az ügyészség fegyházbüntetést indítványozott.

Boon.hu

Egy borsodi településen történt az a megrázó eset, amely miatt most vádat emelt a vármegyei főügyészség. A vádlott nagymamájával élt közös háztartásban – az idős asszony krónikus betegségben szenvedett, lesoványodott és gyenge fizikai állapotban volt.  

a vádlott a kerítésnél gyilkolt
A vádlott a kerítéshez rángatta beteg nagymamáját  
Forrás: MW/illusztráció

A vádirat szerint 2024 szeptemberének második felében a vádlott és nagymamája között vita alakult ki a házukban, amely az udvaron folytatódott. A férfi ekkor a kerítéshez rángatta a nőt, majd egy közel egy méteres fa bottal, valamint puszta kézzel több alkalommal, nagy erővel megütötte a fején, és még egy alkalommal közepes erővel is lesújtott.

A vádlott brutálisan kegyetlen volt

Az idős asszony az ütésektől súlyos, halálos sérüléseket szenvedett, és a helyszínen életét vesztette. Az ügyészség megállapította, hogy a bántalmazás különösen kegyetlen volt, az áldozat átlagon felüli testi és lelki szenvedést élt át halála előtt.

A férfi büntetlen előéletű, de a történtek óta letartóztatásban van. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség fegyházbüntetés kiszabását és közügyektől eltiltást indítványozott ellene, azzal, hogy a vádlott nem bocsátható feltételes szabadságra.
A súlyos családi tragédia ismét ráirányítja a figyelmet arra, hogy a családon belüli erőszak gyakran rejtve marad, amíg már túl késő és a legkiszolgáltatottabbak, az idősek válnak áldozattá.

