A kerítésnél verte agyon beteg nagymamáját a borsodi férfi

Egy borsodi településen történt az a megrázó eset, amely miatt most vádat emelt a vármegyei főügyészség. A vádlott nagymamájával élt közös háztartásban – az idős asszony krónikus betegségben szenvedett, lesoványodott és gyenge fizikai állapotban volt.

A vádlott a kerítéshez rángatta beteg nagymamáját

A vádirat szerint 2024 szeptemberének második felében a vádlott és nagymamája között vita alakult ki a házukban, amely az udvaron folytatódott. A férfi ekkor a kerítéshez rángatta a nőt, majd egy közel egy méteres fa bottal, valamint puszta kézzel több alkalommal, nagy erővel megütötte a fején, és még egy alkalommal közepes erővel is lesújtott.

A vádlott brutálisan kegyetlen volt

Az idős asszony az ütésektől súlyos, halálos sérüléseket szenvedett, és a helyszínen életét vesztette. Az ügyészség megállapította, hogy a bántalmazás különösen kegyetlen volt, az áldozat átlagon felüli testi és lelki szenvedést élt át halála előtt.