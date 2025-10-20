Ilyen van? Elásott vagyont talált a borsodi férfi egy udvaron, de aztán jöttek a törvényes örökösök

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Vádemelés lett a vége

A vádirat szerint a férfi 2023 márciusában alkalmi munkát végzett egy kft-nél, ezáltal pedig a munkáltatója által bérelt ingatlanban lakott. Március 24-én, délelőtt a kert hátsó részében egy földből kilógó műanyag zacskót talált. Ezt kirángatva, a zacskóban két fémdobozra bukkant és a hozzájuk tartozó kulcsokra. A dobozokban a forgalomból már kivont bankjegyek és arany ékszerek voltak, valamint iratok. Ezeket a vádlott magához vette, majd haza ment.

A dobozok és tartalmuk az ingatlan korábbi tulajdonosáé voltak, aki viszont már elhunyt.

Hogyan tovább?

A férfi a forgalomból kivont bankjegyeket összesen közel 10 millió forintra váltotta, a pénzből pedig autót, kanapét és mobiltelefonokat vett, valamint édesapjának is ajándékozott belőle. Az ékszerek nagy részét megtartotta, egy részét zálogba adta.

Az értékeket a hatóságok felkutatták, majd a Gödöllői Járási Ügyészség a férfit minősített lopás bűntettével vádolta meg, szabadságvesztés és közügyektől eltiltását indítványozta. A lefoglalt készpénz és ékszerek kiadását az elhunyt sértett örököseinek indítványozták.

Mit kell tennünk, ha hasonló módon találunk értékeket?

Dr. Bombicz Barbara ügyvédtől azt sikerült megtudnunk, hogy ha olyan dolgot (ingó és ingatlan) találunk, amiről tudjuk, hogy nem a miénk, akkor azt nyolc napon belül vissza kell szolgáltatnunk az elvesztőjének, tulajdonosának vagy a dolog átvételére jogosult más személynek. Ha őket nem ismerjük, akkor a találás helye szerinti illetékes jegyzőnek kell átadnunk. Ha a jegyző sem találja meg a jogos tulajdonost, akkor a dolog tulajdonjogának megszerzését kérelmezhetjük.