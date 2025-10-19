Félelmetes tűzeset az Árpád utcában – a tűzoltók azonnal beavatkoztak!

Kigyulladt egy hat négyzetméter alapterületű melléképület Nyékládházán, az Árpád utcában.

Kigyulladt melléképülethez riasztották a tűzoltókat vasárnap délután

A miskolci hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat. A rajok utómunkálatokat végeznek - tette közzé a katasztrófavédelem.



