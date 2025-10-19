október 19., vasárnap

Nándor névnap

13°
+16
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tűzeset

26 perce

Félelmetes tűzeset az Árpád utcában – a tűzoltók azonnal beavatkoztak!

Címkék#tűzeset#kigyulladt épület#tűzoltó#melléképület

Vasárnap délután tűz keletkezett egy udvarban, hat négyzetméteren égett egy melléképület. A tűzoltók két vízsugárral eloltották a tüzet, és jelenleg a helyszínt biztosítják.

Kigyulladt egy hat négyzetméter alapterületű melléképület Nyékládházán, az Árpád utcában. 

Kigyulladt melléképülethez riasztották a tűzoltókat vasárnap délután
Kigyulladt melléképülethez riasztották a tűzoltókat vasárnap délután
A fotó illusztráció
Forrás: MW

A miskolci hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat. A rajok utómunkálatokat végeznek - tette közzé a katasztrófavédelem


Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu