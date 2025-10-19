Tűzeset
2 órája
Félelmetes tűzeset az Árpád utcában – a tűzoltók azonnal beavatkoztak!
Vasárnap délután tűz keletkezett egy udvarban, hat négyzetméteren égett egy melléképület. A tűzoltók két vízsugárral eloltották a tüzet, és jelenleg a helyszínt biztosítják.
Kigyulladt egy hat négyzetméter alapterületű melléképület Nyékládházán, az Árpád utcában.
A miskolci hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat. A rajok utómunkálatokat végeznek - tette közzé a katasztrófavédelem.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Ezt ne hagyja ki!Épül az Avalon-ház
12 órája
Lezárják az Erzsébet tér egy részét jövő év végéig, a termelői vásárt is érinti
Ezt ne hagyja ki!Fontos!
13 órája
Sokan nem tudják, meg kell-e azonnal állni, ha levillog a rendőr. Mutatjuk...
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre