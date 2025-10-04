Huszonkét embert telepítettek ki az ózdi lakástűz miatt

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, Ózdon, Hétestelepen gyulladt ki egy társasház, aminek következtében több lakás is lakhatatlanná vált, az értékek elégtek. A tűz bejelentése után az ózdi tűzoltók két egysége és egy kazincbarcikai egység hárították el a katasztrófát.

Tűzeset Ózdon: társasházak égtek

Fotó: TAKACS JOCI