1 órája
Huszonkét embert telepítettek ki az ózdi lakástűz miatt
Három lakás is élhetetlenné vált a katasztrófa miatt. A tűz óriási anyagi kárt okozhatott, a lakóknak el kellett költözniük.
Ahogyan arról korábban beszámoltunk, Ózdon, Hétestelepen gyulladt ki egy társasház, aminek következtében több lakás is lakhatatlanná vált, az értékek elégtek. A tűz bejelentése után az ózdi tűzoltók két egysége és egy kazincbarcikai egység hárították el a katasztrófát.
A tűzeset részletei
Rinyu Zsuzsannától, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivőjétől megtudtuk:
Egy ózdi társasház tetőszerkezete gyulladt ki. Mindhárom lakás tetőszerkezete és berendezési tárgyai égtek és ennek következtében három lakás tetőszerkezete is lángra kapott és ezek élhetetlenné váltak. Huszonkét főnek kellett rokonaikhoz költözni de sérülés szerencsére nem történt.
