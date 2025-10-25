Tűzeset
Pince kapott lángra Felsőzsolcán
A tűzoltók a Móricz Zsigmond utcába vonultak ki.
Tűz ütött ki egy ház pincéjében szombat reggel
Forrás: MW
Tűz ütött ki egy száz négyzetméter alapterületű felsőzsolcai családi ház pincéjében, a Móricz Zsigmond utcában. A tizenöt négyzetméter alapterületű pincében ruhanemű és berendezési tárgyak égtek. A miskolci hivatásos tűzoltók egy vízsugárral elfojtották a lángokat - olvasható a Katasztrófavédelem hivatalos oldalán.
