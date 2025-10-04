Tűz
1 órája
Ózdi társasházhoz siettek a tűzoltók
Tűz ütött ki egy több lakásból álló társasházban Ózdon, a Hétes telepen. Az eset szombat délelőtt történt.
A Hétes telepre vonultak a tűzoltók.
Az esethez ózdi és kazincbarcikai hivatásos tűzoltókat riasztottak. A rajok három vízsugárral körülhatárolták a tüzet – írja a baz.katasztrofavedelem.hu.
