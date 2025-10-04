október 4., szombat

Tűz

1 órája

Ózdi társasházhoz siettek a tűzoltók

Címkék#Ózd#társasház#tűz

Tűz ütött ki egy több lakásból álló társasházban Ózdon, a Hétes telepen. Az eset szombat délelőtt történt.

A Hétes telepre vonultak a tűzoltók.

MJA_2664
A fotó illusztráció
Forrás: MW

Az esethez ózdi és kazincbarcikai hivatásos tűzoltókat riasztottak. A rajok három vízsugárral körülhatárolták a tüzet – írja a baz.katasztrofavedelem.hu.

További hírek a boon.hu-n.

 

