Tűzeset
2 órája
Tűz volt egy miskolci pincében az éjszaka
A Hunyadi János utcába riasztották a tűzoltókat.
A tűzeset Miskolcon történt
Fotó: TAKACS JOCI
Tűz keletkezett egy házban Miskolcon, a Hunyadi János utcában az éjszaka. Az épület pincéjében hulladék égett. A miskolci hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat - olvasható a Katasztrófavédelem hivatalos oldalán.
