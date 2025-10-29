Tűz volt egy miskolci pincében az éjszaka

Tűz keletkezett egy házban Miskolcon, a Hunyadi János utcában az éjszaka. Az épület pincéjében hulladék égett. A miskolci hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat - olvasható a Katasztrófavédelem hivatalos oldalán.

