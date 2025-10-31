október 31., péntek

Tűzeset

A Békeszálló telepre riasztották a vármegyeszékhely tűzoltóit.

Kigyulladt egy épület Miskolcon

A fotó illusztráció

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Tűz ütött ki csütörtök késő este egy miskolci, Békeszálló telepi házban. A tulajdonos elhagyta az épületet. A tűz a konyhában keletkezett, a vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói teljes légzésvédelem mellett, vízsugarakkal fékezték meg a lángokat - olvasható a Katasztrófavédelem hivatalos oldalán.

