Kigyulladt egy épület Miskolcon

Tűz ütött ki csütörtök késő este egy miskolci, Békeszálló telepi házban. A tulajdonos elhagyta az épületet. A tűz a konyhában keletkezett, a vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói teljes légzésvédelem mellett, vízsugarakkal fékezték meg a lángokat - olvasható a Katasztrófavédelem hivatalos oldalán.

