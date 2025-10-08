október 8., szerda

Tűzeset

1 órája

Lángok martaléka lett egy miskolci épület – a tűzoltók nagy erőkkel dolgoztak!

Füst és lángok lepték el a Fövényszer utcát Miskolcon. Egy hatvan négyzetméteres melléképület gyulladt ki, a tűzoltók nagy erőkkel dolgoztak a lángok megfékezésén.

Kigyulladt egy hatvan négyzetméter alapterületű melléképület Miskolcon, a Fövényszer utcában. A város hivatásos tűzoltói oltják a lángokat. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett zajlanak a munkálatok.

Szerda hajnalban riasztották a tűzoltókat a Fövényszer utcában.
Szerda hajnalban riasztották a tűzoltókat a Fövény utcában. (A kép illusztráció)
Forrás: MW

Eloltották a lángokat Miskolcon

A tűzoltók elfojtották a lángokat Miskolcon, ahol a Fövényszer utcában egy hatvan négyzetméter alapterületű melléképület égett. A szomszédos épületre nem terjedt át a tűz. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat mellett a város hivatásos tűzoltói dolgoznak a helyszínen - tette közzé a katasztrófavédelem szerda hajnalban.


