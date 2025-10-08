Pillanatok alatt lángolt egy garázs Borsodban – tűzoltók lepték el a Lankás utcát!

Kigyulladt egy garázs Mályiban, a Lankás utcában. Gépjármű nem volt az épületben. A miskolci hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat és átszellőztetik a garázst. Az egységek utómunkálatokat végeznek - tette közzé a katasztrófavédelem.



