október 8., szerda

Koppány névnap

15°
+16
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tűzeset

3 órája

Pillanatok alatt lángolt egy garázs Borsodban – tűzoltók lepték el a Lankás utcát!

Címkék#kigyulladt épület#Lankás utca#garázs#tűz

Egy garázs gyulladt ki Mályiban, a Lankás utcában szerda reggel.

Pillanatok alatt lángolt egy garázs Borsodban – tűzoltók lepték el a Lankás utcát!

A tűzoltók két vízsugárral oltják a lángokat (a fotó illusztráció)

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Kigyulladt egy garázs Mályiban, a Lankás utcában. Gépjármű nem volt az épületben. A miskolci hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat és átszellőztetik a garázst. Az egységek utómunkálatokat végeznek - tette közzé a katasztrófavédelem.


Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu