Tűzeset
3 órája
Pillanatok alatt lángolt egy garázs Borsodban – tűzoltók lepték el a Lankás utcát!
Egy garázs gyulladt ki Mályiban, a Lankás utcában szerda reggel.
A tűzoltók két vízsugárral oltják a lángokat (a fotó illusztráció)
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó
Kigyulladt egy garázs Mályiban, a Lankás utcában. Gépjármű nem volt az épületben. A miskolci hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat és átszellőztetik a garázst. Az egységek utómunkálatokat végeznek - tette közzé a katasztrófavédelem.
