Tűz pusztított az Alkotmány utcában – tűzoltók a helyszínen

Kigyulladt egy családi ház Tiszatarjánban, az Alkotmány utcában. A tetőszerkezet egy része égett. A tiszaújvárosi és a mezőcsáti hivatásos tűzoltók egy vízsugárral és kéziszerszámokkal eloltották a tüzet, majd megkezdték az utómunkálatokat - tette közzé a katasztródavédelem.



