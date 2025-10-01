október 1., szerda

Tűzeset

1 órája

Tűz pusztított az Alkotmány utcában – tűzoltók a helyszínen

Riasztás érkezett egy családi házhoz, ahol a tűzoltók gyors beavatkozása akadályozta meg a nagyobb bajt. A tűzeset az Alkotmány utcában történt.

Tűz pusztított az Alkotmány utcában – tűzoltók a helyszínen

Tűzoltók érkeztek a kigyulladt családi házhoz (A kép illusztráció)

Forrás: MW

Kigyulladt egy családi ház Tiszatarjánban, az Alkotmány utcában. A tetőszerkezet egy része égett. A tiszaújvárosi és a mezőcsáti hivatásos tűzoltók egy vízsugárral és kéziszerszámokkal eloltották a tüzet, majd megkezdték az utómunkálatokat - tette közzé a katasztródavédelem.


