Tűzeset
1 órája
Tűz pusztított az Alkotmány utcában – tűzoltók a helyszínen
Riasztás érkezett egy családi házhoz, ahol a tűzoltók gyors beavatkozása akadályozta meg a nagyobb bajt. A tűzeset az Alkotmány utcában történt.
Tűzoltók érkeztek a kigyulladt családi házhoz (A kép illusztráció)
Forrás: MW
Kigyulladt egy családi ház Tiszatarjánban, az Alkotmány utcában. A tetőszerkezet egy része égett. A tiszaújvárosi és a mezőcsáti hivatásos tűzoltók egy vízsugárral és kéziszerszámokkal eloltották a tüzet, majd megkezdték az utómunkálatokat - tette közzé a katasztródavédelem.
