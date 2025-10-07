október 7., kedd

Faház égett késő este Miskolcon

Csendes környék, hirtelen felcsapó lángok. Tűz ütött ki egy külvárosi területen hétfő este.

Késő este riasztották a tűzoltókat Miskolcon

Egy közel ötven négyzetméteres faház égett Miskolcon, a Herceg Hajtás dűlőn. A miskolci hivatásos tűzoltók, valamint a diósgyőri városrész hivatásos tűzoltói két vízsugárral dolgoztak a lángok megfékezésén. Az egységek jelenleg az utómunkálatokat végzik - írta a katasztrófavédelem hétfő este.


