Faház égett késő este Miskolcon

Egy közel ötven négyzetméteres faház égett Miskolcon, a Herceg Hajtás dűlőn. A miskolci hivatásos tűzoltók, valamint a diósgyőri városrész hivatásos tűzoltói két vízsugárral dolgoztak a lángok megfékezésén. Az egységek jelenleg az utómunkálatokat végzik - írta a katasztrófavédelem hétfő este.



A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!