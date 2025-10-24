október 24., péntek

Salamon névnap

12°
+19
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tűzeset

39 perce

Lángra kapott egy családi ház Borsodban – egy apró figyelmetlenség okozott tüzet!

Címkék#katasztrófavédelem#mécses#tűz

Egy házban csaptak fel a lángok péntek este, a tűzoltók rövid időn belül megkezdték az oltást. A vonatkozó eset miatt a hatóságok ismét a tűzmegelőzés fontosságára hívják fel a figyelmet.

Tűz keletkezett egy családi ház szobájában tegnap este Borsodbótán, a Rákóczi úton.

Borsodbótára riasztották a tűzoltókat csütörtök este. (A kép illusztráció)
Borsodbótára riasztották a tűzoltókat csütörtök este. (A kép illusztráció)
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Gyertya okozott tüzet egy családi házban

A kilenc négyzetméteres helyiségben berendezési tárgyak gyulladtak meg egy gyertya miatt. A lángokat az ózdi hivatásos és a helyi önkéntes tűzoltók megfékezték és eloltották. A tűz nem terjedt tovább a szobából és sérülés sem történt.

A világítási, vagy dekorációs céllal használt gyertyák, mécsesek fokozott tűzveszélyt jelentenek az otthonunkban. Ha mégis ilyeneket használunk, azokat úgy helyezzük el, hogy ne dőlhessenek el, ne eshessenek le. Távolítsuk el a gyúlékony anyagokat a közelükből és helyezzünk éghetetlen alátétet a gyertyák, mécsesek alá. Ha már nincs szükség rájuk, vagy elhagyjuk a helyiséget oltsuk el azokat! 

A kiterjedt tűzesetek megelőzésében nagy segítség lehet egy megbízható füstérzékelő, amely már a tűz korai szakaszában figyelmeztet a veszélyre! - tette közzé a katasztrófavédelem.


Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu