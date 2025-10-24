Lángra kapott egy családi ház Borsodban – egy apró figyelmetlenség okozott tüzet!

Tűz keletkezett egy családi ház szobájában tegnap este Borsodbótán, a Rákóczi úton.

Borsodbótára riasztották a tűzoltókat csütörtök este. (A kép illusztráció)

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Gyertya okozott tüzet egy családi házban

A kilenc négyzetméteres helyiségben berendezési tárgyak gyulladtak meg egy gyertya miatt. A lángokat az ózdi hivatásos és a helyi önkéntes tűzoltók megfékezték és eloltották. A tűz nem terjedt tovább a szobából és sérülés sem történt.

A világítási, vagy dekorációs céllal használt gyertyák, mécsesek fokozott tűzveszélyt jelentenek az otthonunkban. Ha mégis ilyeneket használunk, azokat úgy helyezzük el, hogy ne dőlhessenek el, ne eshessenek le. Távolítsuk el a gyúlékony anyagokat a közelükből és helyezzünk éghetetlen alátétet a gyertyák, mécsesek alá. Ha már nincs szükség rájuk, vagy elhagyjuk a helyiséget oltsuk el azokat!

A kiterjedt tűzesetek megelőzésében nagy segítség lehet egy megbízható füstérzékelő, amely már a tűz korai szakaszában figyelmeztet a veszélyre! - tette közzé a katasztrófavédelem.



