Rongálás

1 órája

Új szinten a szégyen: traktorral ment templomba Borsodban, falura szóló botrány lett belőle

Címkék#templom#ügyészség#traktor#rongálás

A községi önkormányzatnak több mint fél millió forint összegű kára keletkezett.

A Mezőkövesdi Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen rongálás bűntette miatt, aki mezőgazdasági vontatóval többször végig menve megrongálta a templom lépcsősorát.

Traktorral rongálta meg egy férfi a templom lépcsőjét.
Traktorral tette tönkre a templom lépcsőjét egy férfi (a fotó illusztráció)
Forrás:  MW

A vádirat szerint a vádlott 2024 áprilisának közepén, este, egy mezőgazdasági vontató járművel egy borsodi településen, a domb tetején található templomhoz ment. A férfi a járművel a lépcsősoron felhajtott, majd másik irányban lement. Pár perc elteltével visszajött és újból fel akart hajtani a templomhoz, azonban egy helyszínen tartózkodó nő a lépcsősor közepén állva felszólította, hogy hagyja el a területet. A vádlott nem vette figyelembe, kikerülte a nőt és ismét felhajtott a lépcsősoron, majd a templom előtt tett két kört, és a másik oldali lépcsősoron hagyta el a helyszínt. Az elkövető harmadszor is visszajött, és a mezőgazdasági géppel felment a lépcsősoron, a túloldalon pedig távozott.

A cselekmény következtében a 45 fokból álló lépcsősor 22 lépcsőfoka megrongálódott, élei letöredeztek, így a községi önkormányzatnak több mint fél millió forint összegű kára keletkezett.

Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben tárgyalás mellőzésével büntetővégzésben pénzbüntetést indítványozott – áll a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleményében.

További kék hírek a boon.hu-n.

 

