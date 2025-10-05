Közlekedési baleset
1 órája
Baleset a 38-as főúton
Tarcal és Tokaj között lezárták az utat.
A fotó illusztráció
Forrás: MW
Traktor és személyautó ütközött össze a 38-as főút Tarcal és Tokaj közötti szakaszán, a 2-es kilométerszelvénynél. A balesethez a szerencsi hivatásos tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a járműveket. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - olvasható a Katasztrófavédelem hivatalos oldalán.
