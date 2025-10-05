október 5., vasárnap

Közlekedési baleset

3 órája

Baleset a 38-as főúton

Címkék#Tarcal#baleset#személyautó#Tokaj#traktor#főút

Tarcal és Tokaj között lezárták az utat.

Baleset a 38-as főúton

A fotó illusztráció

Forrás: MW

Traktor és személyautó ütközött össze a 38-as főút Tarcal és Tokaj közötti szakaszán, a 2-es kilométerszelvénynél. A balesethez a szerencsi hivatásos tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a járműveket. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - olvasható a Katasztrófavédelem hivatalos oldalán.

