október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

14°
+12
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rendőrségi felhívás

59 perce

Kinézed a néniből? Arcpirító, amit a sajószentpéteri emlékműnél tett, a rendőrség nagy erőkkel keresi – videó

Címkék#tolvaj#sajószentpéter#táska#rendőrség#Felhívás

A kazincbarcikai rendőrök ismeretlen tettes azonosításához kérik az állampolgárok segítségét.

A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság 05040/828/2025. bűnügyi számon lopás vétség elkövetésének gyanúja miatt indított eljárást ismeretlen személlyel szemben.

Tolvajt keres a rendőrség.
Táskatolvajt keres a rendőrség
Forrás:  PoliceHungary/YouTube

Az elkövető 2025. szeptember 4-én délután Sajószentpéter, Sport utcában álló bányász emlékműtől egy ottfelejtett táskát tulajdonított el – írja a police.hu.

Az esettel kapcsolatban szükségessé vált a felvételen látható elkövető személyazonosságának a megállapítása.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a tolvajjal kapcsolatban, hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-46/514-506-os telefonszámon. Továbbá tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.

További kék hírek a boon.hu-n.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu