Kinézed a néniből? Arcpirító, amit a sajószentpéteri emlékműnél tett, a rendőrség nagy erőkkel keresi – videó

A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság 05040/828/2025. bűnügyi számon lopás vétség elkövetésének gyanúja miatt indított eljárást ismeretlen személlyel szemben.

Táskatolvajt keres a rendőrség

Forrás: PoliceHungary/YouTube

Az elkövető 2025. szeptember 4-én délután Sajószentpéter, Sport utcában álló bányász emlékműtől egy ottfelejtett táskát tulajdonított el – írja a police.hu.

Az esettel kapcsolatban szükségessé vált a felvételen látható elkövető személyazonosságának a megállapítása.

A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a tolvajjal kapcsolatban, hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-46/514-506-os telefonszámon. Továbbá tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.

