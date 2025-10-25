Öt hatóság tartott összehangolt éjszakai razziát Borsodban - videóval!

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság több vendéglátóhelyen tartott összehangolt ellenőrzést a hétvégén, amelyhez több társszerv is csatlakozott. A művelet a Delta akció részeként zajlott, a rendőrség mellett részt vett benne a NAV, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztálya, a Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület, valamint a Tiszaújvárosi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat is - olvasható a Rendőrség facebook oldalán.

Az ellenőrzések főként a kiskorúak kiszolgálására és a jövedéki termékek szabályos forgalmazására irányultak.

A hatóságok kisebb hiányosságokat tártak fel, a rendőrség pedig általános intézkedéseket hajtott végre.

A Delta akció korábbi szakaszában kábítószergyanús anyagot is lefoglaltak, az ügyben nyomozás folyik.

