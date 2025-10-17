Miskolci férfi különös „kertje” miatt szálltak ki a rendőrök – fotókon a megdöbbentő látvány - képekkel

A rendőrök a DELTA Program keretében elfogtak egy miskolci férfit, aki otthonában cannabist termesztett.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság kábítószer birtoklása bűntett és lopás vétség miatt nyomoz egy 55 éves helyi férfival szemben. A rendőrök szeptember 2-án Miskolcon, egy családi házban tartott kutatás során 55 tő cannabistövet, közel 3000 gramm leszüretelt kábítószergyanús növényt találtak. Az intézkedés során az egyenruhások azt is megállapították, hogy a energiaigényes, tiltott tevékenységhez a férfi az áramot lopta.

Szeretettel nevelgette a növényeket

Az elkövető a növényeket a termesztés céljára speciálisan kialakított helyiségekben nevelte. A rendőrök a növényeket és a nevelésükhöz használt dolgokat lefoglalták. A férfit a nyomozók elfogták, gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vettek, és kezdeményezték a letartóztatását is.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívja a figyelmet, hogy kábítószer, illetve új pszichoaktív anyag fogyasztása esetén szédülés, felgyorsult pulzus, légszomj, hangulatingadozás, szorongás, pánikroham, zavartság, illetve remegés is jelentkezhet! Az arra hajlamos személyeknél a pszichés függőség erőssé, szinte már elviselhetetlenné válhat! Kábítószerek, például kristály fogyasztása hamar erős pszichikai függőséget vált ki a használójából, hosszú távon pedig maradandó egészségkárosodást okoz!

A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a kábítószerek élettani hatása kiszámíthatatlan, használatuk tragikus kimenetelű is lehet!