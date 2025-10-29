október 29., szerda

Velőtrázó sikoly

1 órája

Erőszak egy miskolci liftben: gusztustalan, amit a 72 éves asszonnyal műveltek

A nő ellenállt, a férfit letartóztatták, börtönbüntetést és közügyektől eltiltást indítványoztak ügyében. A Miskolci Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki egy 72 éves, rossz egészségi állapotú nőt próbált szexuális cselekményre kényszeríteni egy társasházi liftben.

Boon.hu

A Miskolci Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki 2025 áprilisában erőszakos cselekmény kísérletét követte el egy 72 éves, rossz egészségi állapotú nő ellen. Az eset egy társasházi liftben történt, ahol a férfi a nőt követve, kísérletet tett arra, hogy szexuális cselekményre kényszerítse.

társasházi lift
A társasházi liftben történt a szörnyű eset Forrás: MW

A társasházi lift zengett rémült nő sikolyától  

Ahogy arról a boon.hu korábban beszámolt, a vádlott a déli órákban Miskolc belvárosában sétált, mikor meglátta az idős, gyalogosan, járóbottal hazafelé tartó sértettet és őt követni kezdte. A társasháznál a sértett beütötte a kapunyitó kódot, majd a férfi kinyitotta az ajtót és előre engedte az asszonyt.

Ezt követően mindketten felvonóba szálltak, a gyanúsított megnyomta a sértett úticéljának megfelelő szintválasztó gombot és az ajtó bezáródása után – nadrágját lehúzva – közölte, hogy nemi vágyának kielégítése fejében ad 10.000 forintot a nőnek. Miután a sértett ezt határozottan visszautasította, a férfi odalépett hozzá, ruhán keresztül fogdosni kezdte, falhoz szorította és a sikoltozó nő szájára tette kezét, miközben ajánlatát többször megismételte.

A vádirat szerint a nő ellenállt, próbált szabadulni és sikoltása miatt a férfi végül megállította a liftet, majd a sértettet kivezette a lépcsőházba. A történtek hatására a nő nem sérült súlyosan, a támadás azonban komoly traumaforrást jelentett számára.

Az ügyészség a vádlott ellen, aki büntetett előéletű és jelenleg letartóztatásban van, börtönbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta. Az eset kiemelten rávilágít az időskorúak elleni erőszak és a közbiztonság fontosságára, valamint a társasházi közlekedési terekben rejlő kockázatokra.
A hatóság hangsúlyozta, hogy az idős, sérülékeny személyek védelme elsődleges, és a közösség együttműködésére is számítanak a hasonló esetek megelőzésében.

