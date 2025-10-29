Erőszak egy miskolci liftben: gusztustalan, amit a 72 éves asszonnyal műveltek

A Miskolci Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki 2025 áprilisában erőszakos cselekmény kísérletét követte el egy 72 éves, rossz egészségi állapotú nő ellen. Az eset egy társasházi liftben történt, ahol a férfi a nőt követve, kísérletet tett arra, hogy szexuális cselekményre kényszerítse.

A társasházi lift zengett rémült nő sikolyától

Ahogy arról a boon.hu korábban beszámolt, a vádlott a déli órákban Miskolc belvárosában sétált, mikor meglátta az idős, gyalogosan, járóbottal hazafelé tartó sértettet és őt követni kezdte. A társasháznál a sértett beütötte a kapunyitó kódot, majd a férfi kinyitotta az ajtót és előre engedte az asszonyt.

Ezt követően mindketten felvonóba szálltak, a gyanúsított megnyomta a sértett úticéljának megfelelő szintválasztó gombot és az ajtó bezáródása után – nadrágját lehúzva – közölte, hogy nemi vágyának kielégítése fejében ad 10.000 forintot a nőnek. Miután a sértett ezt határozottan visszautasította, a férfi odalépett hozzá, ruhán keresztül fogdosni kezdte, falhoz szorította és a sikoltozó nő szájára tette kezét, miközben ajánlatát többször megismételte.

A vádirat szerint a nő ellenállt, próbált szabadulni és sikoltása miatt a férfi végül megállította a liftet, majd a sértettet kivezette a lépcsőházba. A történtek hatására a nő nem sérült súlyosan, a támadás azonban komoly traumaforrást jelentett számára.