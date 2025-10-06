Az utolsó pillanatban: ha nincsenek a hős szerencsi rendőrök, a fiatal fiú már nem élne

Egy fiatal fiú életveszélyes helyzetbe került Taktaharkányban, amikor vonat elé akart ugrani. A bejelentés azonnali intézkedést igényelt, így a Szerencsi Rendőrkapitányság Taktaharkányi Rendőrőrsének munkatársai gyorsan a helyszínre siettek.

A Szerencsi Rendőrkapitányság munkatársai életet mentettek Forrás: Facebook

A rendőrök felvették a kapcsolatot a fiú családjával, majd telefonon beszélve próbálták megnyugtatni és biztosítani arról, hogy van segítség. Kollégánk végig a vonalban maradt, folyamatosan szóval tartva a kétségbeesett fiatalt, hogy meggyőzze a folytatásról és a támogatás lehetőségéről

– számolt be a szokatlan esetről a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség Facebook oldalán.