Taktaharkány

Az utolsó pillanatban: ha nincsenek a hős szerencsi rendőrök, a fiatal fiú már nem élne

Egy fiatal fiú vonat elé akart ugrani Taktaharkányban. Azonban a Szerencsi Rendőrkapitányság munkatársai gyors és profi intézkedésével megakadályozták a tragédiát. A fiú a mentők segítségével biztonságban került kórházba.

A Szerencsi Rendőrkapitányság gyors és hatékony közbenjárása miatt élhet még a fiú

Forrás: MÁV-csoport/illusztráció

Egy fiatal fiú életveszélyes helyzetbe került Taktaharkányban, amikor vonat elé akart ugrani. A bejelentés azonnali intézkedést igényelt, így a Szerencsi Rendőrkapitányság Taktaharkányi Rendőrőrsének munkatársai gyorsan a helyszínre siettek.

A Szerencsi Rendőrkapitányság munkatársai életet mentettek Forrás:  Facebook

A rendőrök felvették a kapcsolatot a fiú családjával, majd telefonon beszélve próbálták megnyugtatni és biztosítani arról, hogy van segítség. Kollégánk végig a vonalban maradt, folyamatosan szóval tartva a kétségbeesett fiatalt, hogy meggyőzze a folytatásról és a támogatás lehetőségéről 

– számolt be a szokatlan esetről a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség Facebook oldalán.

Szerencsi Rendőrkapitányság sikeresen lépett közbe

Közben a vasúttársasággal egyeztetve lassították a vonatforgalmat, így a fiú biztonságban elérte a Taktaharkányi állomást, ahol a mentők kórházba szállították. A gyors és összehangolt intézkedésnek köszönhetően megelőzték a tragédiát, de az szinte biztos, hogy az incidens még sokáig él majd az abban részvevők emlékezetében.

Tokaj InterCity  gázolt a közelmúltban

Mint ahogy arról a boon.hu néhány napja beszámolt, egy személy öngyilkossági szándékkal lépett a vonat elé, a tardi vasúti átjáró közelében október elsején. A kiérkező tűzoltók segítettek átszállni az utasoknak a másik vonatra, a mentők pedig elszállították a sérültet.

Bárki kerülhet olyan krízishelyzetbe, amelyet külső segítséggel tud átvészelni. Ha ön is úgy érzi, hogy segítségre van szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévőknek fenntartott, ingyenesen hívható 06 80 820 111-es telefonszámot!

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

