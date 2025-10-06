2 órája
Az utolsó pillanatban: ha nincsenek a hős szerencsi rendőrök, a fiatal fiú már nem élne
Egy fiatal fiú vonat elé akart ugrani Taktaharkányban. Azonban a Szerencsi Rendőrkapitányság munkatársai gyors és profi intézkedésével megakadályozták a tragédiát. A fiú a mentők segítségével biztonságban került kórházba.
A Szerencsi Rendőrkapitányság gyors és hatékony közbenjárása miatt élhet még a fiú
Forrás: MÁV-csoport/illusztráció
Egy fiatal fiú életveszélyes helyzetbe került Taktaharkányban, amikor vonat elé akart ugrani. A bejelentés azonnali intézkedést igényelt, így a Szerencsi Rendőrkapitányság Taktaharkányi Rendőrőrsének munkatársai gyorsan a helyszínre siettek.
A rendőrök felvették a kapcsolatot a fiú családjával, majd telefonon beszélve próbálták megnyugtatni és biztosítani arról, hogy van segítség. Kollégánk végig a vonalban maradt, folyamatosan szóval tartva a kétségbeesett fiatalt, hogy meggyőzze a folytatásról és a támogatás lehetőségéről
– számolt be a szokatlan esetről a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség Facebook oldalán.
Szerencsi Rendőrkapitányság sikeresen lépett közbe
Közben a vasúttársasággal egyeztetve lassították a vonatforgalmat, így a fiú biztonságban elérte a Taktaharkányi állomást, ahol a mentők kórházba szállították. A gyors és összehangolt intézkedésnek köszönhetően megelőzték a tragédiát, de az szinte biztos, hogy az incidens még sokáig él majd az abban részvevők emlékezetében.
Bárki kerülhet olyan krízishelyzetbe, amelyet külső segítséggel tud átvészelni. Ha ön is úgy érzi, hogy segítségre van szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévőknek fenntartott, ingyenesen hívható 06 80 820 111-es telefonszámot!
