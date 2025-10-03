október 3., péntek

Valami nem stimmel a legújabb szállodai ígéretekkel – ne dőlj be neki!

Te meg tudnád különböztetni a csalók ajánlatát a valóditól?

Nagyon vigyázni kell, miről hisszük azt, hogy igaz

Forrás: A fotó illusztráció

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság, az online csalások visszaszorításával foglalkozó Mátrix csoportjához bejelentés érkezett: miszerint ismeretlenek munka vagy nyeremény ígéretével próbálnak pénzt kicsalni a gyanútlan felhasználóktól. 

  •  A csalók „szállodafoglalás népszerűsítésére” hivatkoznak, és milliós kereseti lehetőséggel kecsegtetnek.
  •  Az ajánlatnak semmi köze a hivatalos szállodákhoz vagy szervezetekhez!
  •  A szövegezés bár magyar nyelvű, de tele van magyartalansággal – árulkodó jele annak, hogy fordítóprogrammal készült.
  •  Ne kattintson közösségi médiában megjelenő gyanús hirdetések linkjeire! Ezek könnyen olyan chatfelületre irányíthatják, ahol közvetlenül a csalóval találhatjuk szemben magunkat.

Legyen gyanús!

• Legyen gyanús, ha a telefonáló tört magyarsággal beszél, vagy magyartalan, helyesírási hibákat tartalmazó ímélben ajánl kedvező üzleti lehetőséget!

• Ne bízzon ismeretlenek üzleti vagy befektetési ajánlataiban, legyen gyanakvó, főleg, ha kiemelten nagy hozammal kecsegtetik!

