3 órája
Valami nem stimmel a legújabb szállodai ígéretekkel – ne dőlj be neki!
Te meg tudnád különböztetni a csalók ajánlatát a valóditól?
Nagyon vigyázni kell, miről hisszük azt, hogy igaz
Forrás: A fotó illusztráció
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság, az online csalások visszaszorításával foglalkozó Mátrix csoportjához bejelentés érkezett: miszerint ismeretlenek munka vagy nyeremény ígéretével próbálnak pénzt kicsalni a gyanútlan felhasználóktól.
- A csalók „szállodafoglalás népszerűsítésére” hivatkoznak, és milliós kereseti lehetőséggel kecsegtetnek.
- Az ajánlatnak semmi köze a hivatalos szállodákhoz vagy szervezetekhez!
- A szövegezés bár magyar nyelvű, de tele van magyartalansággal – árulkodó jele annak, hogy fordítóprogrammal készült.
- Ne kattintson közösségi médiában megjelenő gyanús hirdetések linkjeire! Ezek könnyen olyan chatfelületre irányíthatják, ahol közvetlenül a csalóval találhatjuk szemben magunkat.
Legyen gyanús!
• Legyen gyanús, ha a telefonáló tört magyarsággal beszél, vagy magyartalan, helyesírási hibákat tartalmazó ímélben ajánl kedvező üzleti lehetőséget!
• Ne bízzon ismeretlenek üzleti vagy befektetési ajánlataiban, legyen gyanakvó, főleg, ha kiemelten nagy hozammal kecsegtetik!
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Életveszélyes támadás Tiszaújvárosban: fegyházbüntetés biztonsági őröknek
Dolgozóként ilyet csinálni? Szégyen, amit a miskolci nő megengedett magának a hotelben